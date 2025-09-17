Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région

La troisième réunion ordinaire du Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), présidée par le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, s’est tenue ce mercredi 17 septembre 2025 à son siège à Dakar. Cette session intervient dans un contexte international marqué par des tensions commerciales, mais aussi sur fond de résilience économique au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).







Lors de son allocution d’ouverture, le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a souligné les incertitudes mondiales liées à l’instauration de nouveaux tarifs douaniers entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux. Cependant, il a noté que les accords récents prévoient des droits de douane effectifs moins élevés qu’initialement prévus, ce qui devrait favoriser les perspectives de l’économie mondiale en 2025-2026 .



Sur le plan régional, l’activité économique est restée dynamique au deuxième trimestre 2025, avec une croissance du PIB réel de 6,5% en glissement annuel, après 7% au trimestre précédent. Cette performance s’explique par la vigueur de la demande intérieure et le dynamisme des secteurs pétrolier, gazier et des produits agricoles. Pour l’ensemble de l’année 2025, la croissance est projetée à 6,3%, un niveau identique à celui de 2024 .



Concernant l’inflation, elle poursuit sa dynamique baissière, s’établissant à 0,6% au deuxième trimestre 2025. Cette tendance est attribuée à un meilleur approvisionnement des marchés locaux, la baisse des prix des denrées importées et la diminution du coût des carburants dans certains pays de l’Union, note le gouverneur de la BCEAO. Par ailleurs, les conditions du marché monétaire se sont assouplies, grâce à un niveau de liquidité adéquat dans le système bancaire et la récente baisse des taux directeurs décidée en juin 2025 .



En perspective, bien que la situation des comptes extérieurs se soit améliorée au premier semestre 2025, des risques baissiers persistent, notamment liés aux incertitudes internationales susceptibles de dégrader les termes de l’échange.



Ainsi, le Comité va examiner lors de cette session, le « refinancement la BCEAO », les « obligations émises par certain établissement financier à caractère bancaire » et la « situation bancaire dans la zone ».



Lors de la dernière réunion du CPM en juin 2025, la BCEAO avait décidé une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, portant le taux principal à 3,25%. Cette décision s’appuyait sur une inflation en baisse (2,3% au premier trimestre 2025) et une croissance robuste (6,4% prévue pour 2025). La réunion de septembre confirme cette tendance, avec une inflation encore plus faible (0,6% au deuxième trimestre 2025) et une croissance maintenue à 6,3% .



Sous la direction de Jean-Claude Kassi Brou, la BCEAO continue de naviguer avec prudence entre soutien à la croissance et stabilité monétaire. Les décisions qui seront prises lors de cette réunion reflètent ainsi une approche proactive face aux défis internationaux tout en capitalisant sur la résilience économique régionale.