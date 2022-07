Ouverture de campagne à Fatick : Le Dr Cheikh Kanté à Diofior, accueilli par une foule de militants, les notables et chefs religieux.

Le président du Conseil départemental de Fatick, chargé du pilotage des élections législatives au niveau du département de Fatick, a lancé ce week-end le début de la campagne dans la région.

Avec une caravane, pour démarrer quelques visites notamment dans la localité de Diofior pour y rencontrer les responsables politiques et investis tels que Mame Fatou Ndiaye et Karim Sène pour les prochaines élections.



Le président du comité électoral départemental a aussi rendu visite en ce premier jour de campagne dans cette région située au Nord Ouest du Sénégal, aux notables de Diofior dans la mosquée, la première implantée dans la localité. Une série de prières après un récital de Coran pour des élections législatives apaisées ont été formulés par l’Imam de la mosquée. Le ministre - conseiller du président de la République, le Dr Cheikh Kanté a retrouvé l’ancien ministre de la communication, Mbagnick Ndiaye, qui faisait partie de la délégation



Après ces salutations et prières, la caravane du président du comité électoral poursuivra sa tournée dans cette localité qui a lancé la campagne de Benno ce week-end.