Ousmane Sonko sur l’amnistie : « nous n’en avons jamais eu besoin et nous allons retirer le projet de loi une fois la majorité obtenue »

En meeting à Ziguinchor ce vendredi, Ousmane Sonko évoque le sujet sur la loi d’amnistie qui avait été votée à l’assemblée nationale et à laquelle plusieurs sénégalais qui avaient été emprisonnés, dont lui et le président Bassirou Diomaye Faye Faye ont bénéficié pour recouvrer la liberté. Mais la tête de liste de Pastef estime que c’est un projet de loi qui va être tout bonnement retiré une fois la majorité à l’assemblée nationale est acquise. « Il y’a des gens qui ont la mémoire très courte. La loi d’amnistie n’est pas pour nous et nous allons une fois la majorité obtenue, la retirer », a promis Ousmane Sonko.