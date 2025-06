Ousmane Sonko en Guinée : "Catapulter notre relation pour qu'elle prenne son envol"

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a conclu sa visite en République de Guinée ce lundi, en faisant face à la presse aux côtés de son homologue, Amadou Oury Bah. Les deux dirigeants ont salué les liens séculaires unissant leurs États et ont tracé des perspectives prometteuses en matière d'échanges et de partenariats.



Prenant la parole, Ousmane Sonko a exprimé sa satisfaction quant à cette visite et a remercié le Président Mamadi Doumbouya ainsi que tous les membres de son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Oury Bah. "J’ai choisi de mener cette tournée, qui après la Côte d’Ivoire m’amène en Guinée avant de poursuivre sur la Sierra Leone, non pas pour venir se pencher sur ce qui avait été fait, parce que la commission mixte entre nos deux gouvernements a déjà fait le travail, mais je suis là pour que nous puissions catapulter notre relation pour qu’elle prenne son envol", a déclaré le Premier ministre.



Il a rappelé que la relation entre le Sénégal et la Guinée est "saine, solide, portée d’abord par les peuples". Dans un contexte où "le discours d’exclusion, de xénophobie prend de l’ampleur", Ousmane Sonko a ajouté : "Nous devons donc continuer à sensibiliser nos populations, car nous avons des destins liés."



L'objectif de cette visite en Guinée était de faire "un saut qualitatif et quantitatif" en mutualisant les moyens et les ressources pour construire un développement partagé et bénéfique pour les deux peuples. "Nous avons des ressources qui n’ont pas été bien gérées depuis les indépendances, mais nous allons désormais les gérer mutuellement", a affirmé le Premier ministre.



Pour concrétiser cette nouvelle dynamique de coopération, Ousmane Sonko a expliqué : "Nous avons retenu ensemble de mettre en place un comité technique qui, sur la base des propositions reçues du président Mamadi Doumbouya, va travailler de manière accélérée pour dresser les contours de cette nouvelle coopération." Le Premier ministre s'est dit satisfait de son séjour de travail en Guinée et s'est réjoui de cette coopération renouvelée entre le Sénégal et la Guinée.