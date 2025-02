Ousmane Sonko aux acteurs sociaux : « Nous devons œuvrer ensemble pour la construction d’un modèle basé sur la franchise et l’altruisme »

À l’issue d’une écoute attentive des représentants des centrales syndicales et du patronat, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné que cet exercice de dialogue tripartite devait s’appuyer sur une analyse approfondie de la situation de référence, celle des 18 millions de Sénégalais. Ousmane Sonko a rappelé aux partenaires sociaux que cette situation, bien que d’une extrême gravité, nécessitait avant tout la mise en place d’un socle solide pour sortir de la logique des urgences. « On ne peut rien construire sur la base d’urgences. Au Sénégal, nous ne pouvons pas penser que tout doit changer en un éclair. Il nous faut faire preuve de dépassement », a-t-il insisté.



Le chef du gouvernement a également appelé les syndicalistes à garantir un minimum : axer les échanges sur la vérité. Selon lui, l’État, sous la conduite du gouvernement, ne cachera absolument rien aux acteurs sociaux. « Nous devons être jugés à travers un pacte. À partir de là, nous pourrons construire un modèle basé sur la franchise et l’altruisme, et c’est ce à quoi nous convions les partenaires sociaux », a-t-il ajouté.