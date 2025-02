Ousmane Sonko à la jeunesse : « Buleen Ken Dugël Si Yakamti… »

À l’occasion de la 9e édition de l’initiative citoyenne « Setal Sunu Reew », le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu à Louga pour lancer les activités sous le thème : « Setal Sunu Gox, Moy Sunu Karaangue ». En présence des autorités locales, le chef du gouvernement a une nouvelle fois adressé un message à la jeunesse sénégalaise.



Dans son discours, appelant à une forte sensibilisation et à un engagement citoyen à travers le concept de « Setal Sunu Reew », le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné que la jeunesse sénégalaise doit, plus que jamais, être motivée à accompagner les nouvelles autorités et à maintenir la confiance. « Vous devez être les premiers à participer aux efforts de construction de ce pays. Nous avons l’obligation de nous concerter en permanence. Vous êtes jeunes et vous avez tout l’avenir devant vous. Que personne ne vous détourne de votre objectif, et surtout, évitez de vous précipiter… », a déclaré le Premier ministre, rassurant les jeunes quant aux changements promis pour « redresser le Sénégal ».