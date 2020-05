Oumar Ba, président du gouvernement scolaire du lycée Alpha Molo Baldé : « Nous sommes contre la décision prise par l’État de reprendre les cours le 02 juin prochain car nous ne sommes pas rassurés… »

« Nous sommes contre la décision prise par l’État de reprendre les cours le 02 juin prochain, car nous ne sommes pas rassurés. Nous sommes réunis ici en tant qu’acteurs éducatifs, aujourd’hui pour parler de la reprise des cours prochaine en ces temps de pandémie de covid-19. Nous avons peur et l’éducation ne peut se faire que dans une quiétude de l’esprit. Et le nôtre n’est pas tranquille à cause de cette maladie très contagieuse », défend Oumar Ba représentant des élèves de Kolda lors d’un point de presse tenu ce mercredi 20 mai.



À cette occasion, les élèves ont exprimé leurs craintes par rapport à une reprise des cours dans un contexte de pandémie.



Dans la foulée, il précise : « Nous avons des camarades qui habitent les zones contaminées et pour qu’ils regagnent Kolda ils doivent prendre les moyens de transport en risquant de contracter le virus. Et tant que nous ne sommes pas rassurés par l’État, nous ne retournerons pas à l’école. Il est important d’avoir un diplôme, mais pas au prix de nos vies et de nos santés. Et d’ailleurs, nous exposons nos proches et parents vulnérables à cette maladie. Les conditions que l’État a élaborées ne nous rassurent pas. Donc restons chez-nous chers camarades pour éviter la propagation du virus », conclura-t-il...