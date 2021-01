Ouest-Foire : Série de cambriolages à la cité « Kaam », les populations lancent un appel de détresse.

Une série de vols et de tentatives de cambriolage a été notée dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 janvier à ouest-foire, précisément au quartier Kaam. » Des scènes récurrentes dans ce quartier extrêmement enclavé en plus d’un système public quasi inexistant.



Malgré la promptitude des éléments de la gendarmerie nationale, qui ont été alertés vers les coups de 4h 52 du matin, la bande de malfaiteurs aura eu le temps de commettre quelques larcins avant de se fondre dans la nature.



Une situation qui a fini de plonger les riverains dans une angoisse totale. Ces derniers réclament plus de sécurité et la prise en compte de leurs doléances par les autorités locales dans les meilleurs délais.