Orientations des nouveaux bacheliers : Le ministre de l'enseignement supérieur annonce 49.000 étudiants définitivement orientés.

C'est une déclaration officielle qui est venue, selon le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, dans un contexte partuculier où le besoin des étudiants à être orientés, est beaucoup plus pressant.

Lors de son passage à l'assemblée nationale pour défendre son budget programme, Cheikh Oumar Hane a tenu à édifier les parlementaires sur plusieurs questions qui intéressent l'actualité notamment, l'orientation des nouveaux bacheliers. « Nous avons orienté à ce jour et de façon définitive 49.000 étudiants et par rapport à l'année dernière, c'est 15.000 étudiants de plus que nous avons orientés. Il en reste, cependant, 9000 places qui ne sont pas encore occupées dans nos differentes universités, ainsi que 4000 étudiants parmi lesquels, certains devront être pris selon des critères purement académiques... » précisera le ministre Cheikh Oumar Hane. Il a également souligné le suivi que le gouvernement du Sénégal fait pour jouer de manière pragmatique, sur le retard de certaines universités.