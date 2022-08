Organisation du Magal Touba 2022 : 80% des attentes de la ville sainte déjà exécutées

Un comité régional de développement entre le comité d’organisation du Grand Magal de Touba, le ministre de l’intérieur et les services déconcentrés de l’Etat s’est déroulé ce vendredi à quelques semaines de l’événement religieux. Évidemment, la plus grande partie des questions soulevées lors de la réunion qui s’est tenue dans les locaux du ministère de l’intérieur, s’articule autour de la remontée de la nappe phréatique en cette période d’hivernage. Cette nappe qui menace la grande mosquée et environs inquiète à plus d'un titre.





Au cours de la réunion, il s'est agi de trouver des solutions pouvant empêcher cette remontée. Il faudra, selon le ministre de l’Intérieur, faire recours à des forages de rabattement pour empêcher la sortie en abondance de l’eau qui se trouve en profondeur.





Remontée de la nappe phréatique, inondations et assainissement à Touba : 40 milliards débloqués pour y faire face









Concernant les inondations et l’évacuation des eaux pluviales, la capacité de pompage du bassin Keur Niang a été augmentée à hauteur de 2.100 m3 avec deux conduites (une de 7,5km vers Darou Rahman et une autre de 9,5km vers Pofdi.)

Avec ce programme de 23 milliards, la phase d’urgence est déjà déclenchée pour 4 milliards (sur les 23) pour anticiper sur la remontée de l’eau et l’envahissement des bassins de rétention.

Globalement, en terme d’assainissement dans la ville sainte, 40 milliards ont été débloqués pour faire face à ces phénomènes qui hantent le sommeil des habitants. Le ministre de l’Intérieur a rappelé au cours de la réunion avec le comité d’organisation du Magal de Touba, tous les efforts de l’État du Sénégal depuis l’avènement du président Macky Sall, avant d'évaluer le taux d’exécution des engagements de l'État pour l’organisation de cette édition 2022 du magal à 80%...