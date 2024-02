Opération de sécurisation du Territoire : 571 individus ont été interpellés par la police

A l'occasion d'une opération de sécurisation du territoire, la police sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique a interpellé 571 individus dont 349 pour vérification d'identité, 106 pour ivresse publique et manifeste, 43 pour nécessité d’enquête, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 3 pour détention et trafic de chanvre indien, 5 pour jeux de hasard sur la voie publique, 10 pour vol, 3 pour flagrant délit de vol, 11 pour vagabondage , 14 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour détention illégale d'arme blanche, 9 pour non Inscription sur le fichier sanitaire et 7 pour racolage lors d'une opération de coup de point.





Cette opération rentre dans le cadre d'une opération de lutte contre la délinquance et la criminalité qui s'est déroulée dans la nuit du mercredi au jeudi de 22 heures à 5 heures du matin.