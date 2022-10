Octobre Rose : « Douxub yété ci kaanserou ween » I'AC2S sensibilise et interpelle l’État sur la qualité prise en charge.

Comme célébré depuis 12 ans, « Octobre rose », mois de sensibilisation contre les cancers, surtout celui du sein, l’Association Cancer du sein Sénégal, à travers son « Douxub yété ci kaanserou ween », a encore apporté sa contribution à la lutte.



En effet, ce dimanche 02 octobre, elle a effectué une randonnée sur la corniche ouest de Dakar entre Soumbédioune et la Place du souvenir Africain dans le but de sensibiliser et informer davantage la population sur la manière d'éviter cette maladie, mais aussi renseigner les personnes déjà atteintes sur leur prise en charge.



Ainsi, par le biais de cet événement, Mme Mame Diarra Guèye, la présidente de l’AC2S, a insisté sur la qualité de la prise en charge des malades qui constitue d'ailleurs le thème de cette année.



En effet, à la suite des nombreuses perturbations notées ces dernières semaines dans le sytème sanitaire, à savoir la fermeture de l'hôpital Aristide le Dantec, le redéploiement de malades dans différentes structures, le pénurie d'électricité a l'hôpital Dalal Jam qui a causé la panne de l’un des appareils de radiothérapie, etc..., elle soutient que beaucoup de malades qui étaient en cours de traitement ont subi une résurgence de la maladie.



Sur ce, elle interpelle les autorités extatiques, mais aussi le Directeur de l'établissement, à essayer de trouver au plus vite une solution à ce problème d'électricité qui risque de coûter la vie à certaines malades...