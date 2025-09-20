Occupation anarchique de la voie publique : Bamba Cissé s’attaque à son premier chantier


Occupation anarchique de la voie publique : Bamba Cissé s’attaque à son premier chantier

Le nouveau ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique n’a pas hésité, juste après sa prise de fonction, à se déployer sur le terrain. 

Dans une lettre circulaire, adressée à ses services, le ministre Bamba Cissé dit avoir constaté pour le regretter, « une prolifération des occupations anarchiques de la voie publique et des alentours des lieux de commerce (installations précaires, commerces de toute sorte, stationnements irréguliers, etc), au niveau de la capitale et dans certains centres urbains. »

 

Pour préserver l'ordre public et renforcer la sécurité routière, il annonce que « des mesures hardies doivent être prises et appliquées avec rigueur. »

 

En conséquence, il demande, en rapport avec les Collectivités territoriales et les services concernés, « de procéder au recensement exhaustif des occupations anarchiques constatées sur la voie publique et aux alentours des lieux de commerce, conformément à un canevas défini au plus tard le jeudi 25 septembre 2025. »

 

 

Colobane, la première étape 

 

En rapport avec les forces de défense et de sécurité et les acteurs concernés, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a effectué un déplacement ce samedi à Colobane : objectif, mettre la rigueur et l’ordre dans la zone occupée de manière anarchique par des étrangers mais également, des sénégalais, selon le ministre de l’intérieur, Bamba Cissé. 

 

Par ailleurs, il y a une menace d’insécurité permanente avec certaines occupations qui abritent des personnes malintentionnées. 

Autre chose que le ministre a indiqué, c’est « cette mendicité que le code pénal sénégalais interdit alors que la plupart des gens qui occupaient ces artères à Colobane pratiquaient ». Selon le ministre Bamba Cissé, des discussions seront ouvertes autour de ces questions pour les bonnes formules afin que les préoccupations légitimes de chaque partie soient respectées. 

 
 





Samedi 20 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Stade municipal de Grand-Yoff : 206,5 millions FCfa évaporés, une tribune fantôme et un scandale qui secoue la ville

Stade municipal de Grand-Yoff : 206,5 millions FCfa évaporés, une tribune fantôme et un scandale qui secoue la ville - 20/09/2025

[🛑DIRECT ] Boy Niang vs Reug Reug - Ada Fass à l’assaut d’Eumeu : Xatarbi avec Doudou Diagne Diecko

[🛑DIRECT ] Boy Niang vs Reug Reug - Ada Fass à l’assaut d’Eumeu : Xatarbi avec Doudou Diagne Diecko - 19/09/2025

« Morosité économique », libération des « détenus politiques » : « Rappel à l’Ordre » réussit le pari de la mobilisation et appelle à maintenir la dynamique de lutte

« Morosité économique », libération des « détenus politiques » : « Rappel à l’Ordre » réussit le pari de la mobilisation et appelle à maintenir la dynamique de lutte - 19/09/2025

Moustapha Diakhaté: « Nous devons faire face à ce régime qui en 18 mois, a montré ses limites »

Moustapha Diakhaté: « Nous devons faire face à ce régime qui en 18 mois, a montré ses limites » - 19/09/2025

Marche pacifique : Abdou Mbow appelle les sénégalais à la riposte pour le départ du nouveau régime

Marche pacifique : Abdou Mbow appelle les sénégalais à la riposte pour le départ du nouveau régime - 19/09/2025

Marche du mouvement

Marche du mouvement "Rappel à l'Ordre": Les manifestants exigent la libération des détenus politiques - 19/09/2025

[🛑DIRECT ] Grande marche contre le régime : Le mouvement « Rappel à L’Ordre » sonne la mobilisation

[🛑DIRECT ] Grande marche contre le régime : Le mouvement « Rappel à L’Ordre » sonne la mobilisation - 19/09/2025

Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale »

Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale » - 19/09/2025

Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale

Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale - 19/09/2025

Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade

Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade - 19/09/2025

PTN : Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire

PTN : Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire - 18/09/2025

Abdou Mbow

Abdou Mbow "raille" les députés de Pastef: « Liggey Leen, Tei Bayyi dioye yi » - 18/09/2025

Mairie de Dakar : La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias

Mairie de Dakar : La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias - 18/09/2025

[🛑DIRECT ] Suivez en direct la plénière à l'Assemblée nationale

[🛑DIRECT ] Suivez en direct la plénière à l'Assemblée nationale - 18/09/2025

Sénégal : Les obligations en dollars chutent de 1,8%…les investisseurs désormais dans l'expectative

Sénégal : Les obligations en dollars chutent de 1,8%…les investisseurs désormais dans l'expectative - 18/09/2025

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 septembre 2025

Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 septembre 2025 - 17/09/2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 17 Septembre 2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 17 Septembre 2025 - 17/09/2025

Trafic de drogue à Kalifourou : La douane met la main sur 240 plaquettes de cocaïne d’une contrevaleur de 21 milliards 780 millions de francs CFA

Trafic de drogue à Kalifourou : La douane met la main sur 240 plaquettes de cocaïne d’une contrevaleur de 21 milliards 780 millions de francs CFA - 17/09/2025

Vol avec effraction et cyber-escroquerie : un voleur dilapide 7 millions de francs CFA via un téléphone volé et les mise sur XBET… après avoir perdu 239 millions au jeu

Vol avec effraction et cyber-escroquerie : un voleur dilapide 7 millions de francs CFA via un téléphone volé et les mise sur XBET… après avoir perdu 239 millions au jeu - 17/09/2025

Marché Castors-Hivernage : La flambée des prix des légumes inquiète commerçants et clients

Marché Castors-Hivernage : La flambée des prix des légumes inquiète commerçants et clients - 17/09/2025

Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries

Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries - 17/09/2025

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne - 17/09/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées - 17/09/2025

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage - 17/09/2025

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye - 17/09/2025

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison - 16/09/2025

Niger: 22 villageois tués par des

Niger: 22 villageois tués par des "hommes armés" dans l'ouest - 16/09/2025

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall - 16/09/2025

Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer

Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer - 16/09/2025

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur - 16/09/2025

RSS Syndication