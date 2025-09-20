Occupation anarchique de la voie publique : Bamba Cissé s’attaque à son premier chantier

Le nouveau ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique n’a pas hésité, juste après sa prise de fonction, à se déployer sur le terrain.



Dans une lettre circulaire, adressée à ses services, le ministre Bamba Cissé dit avoir constaté pour le regretter, « une prolifération des occupations anarchiques de la voie publique et des alentours des lieux de commerce (installations précaires, commerces de toute sorte, stationnements irréguliers, etc), au niveau de la capitale et dans certains centres urbains. »







Pour préserver l'ordre public et renforcer la sécurité routière, il annonce que « des mesures hardies doivent être prises et appliquées avec rigueur. »







En conséquence, il demande, en rapport avec les Collectivités territoriales et les services concernés, « de procéder au recensement exhaustif des occupations anarchiques constatées sur la voie publique et aux alentours des lieux de commerce, conformément à un canevas défini au plus tard le jeudi 25 septembre 2025. »











Colobane, la première étape







En rapport avec les forces de défense et de sécurité et les acteurs concernés, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a effectué un déplacement ce samedi à Colobane : objectif, mettre la rigueur et l’ordre dans la zone occupée de manière anarchique par des étrangers mais également, des sénégalais, selon le ministre de l’intérieur, Bamba Cissé.







Par ailleurs, il y a une menace d’insécurité permanente avec certaines occupations qui abritent des personnes malintentionnées.



Autre chose que le ministre a indiqué, c’est « cette mendicité que le code pénal sénégalais interdit alors que la plupart des gens qui occupaient ces artères à Colobane pratiquaient ». Selon le ministre Bamba Cissé, des discussions seront ouvertes autour de ces questions pour les bonnes formules afin que les préoccupations légitimes de chaque partie soient respectées.

