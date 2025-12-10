Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… »

Hier, lors du vote du budget du ministère de la Famille, de l'action sociale et des solidarités, le député Mbaye Dione a interpellé le ministre Maïmouna Dieye sur la gestion des indemnisations destinées aux victimes des événements de 2021 à 2024. Selon Mbaye Dione, le ministre n'avait pas le droit de distribuer ces fonds sans que la justice soit faite, ce qui est anormal: « Je ne vous souhaite que du bien, mais demain, si la cour des comptes vous demande des explications, vous n’en aurez pas… », a estimé le parlementaire.



Le député a demandé des éclaircissements sur les 8 milliards qui ont été destinés aux sinistrés, soulignant que les populations n'ont pas toujours reçu ces fonds. Il a également souligné que les services du ministère doivent être ordonnés pour la distribution des bourses de la sécurité familiale destinées aux familles diminuées, car celles-ci sont restées des mois sans les recevoir.



Mbaye Dione a insisté sur la nécessité de résoudre ces problèmes, notamment celui des insanités qui ont été commises dans la gestion de ces fonds. Il a appelé le ministre à prendre des mesures concrètes pour que les victimes reçoivent les indemnisations qui leur sont dues et que les familles vulnérables bénéficient des bourses familiales auxquelles elles ont droit.



L'intervention de Mbaye Dione a mis en lumière les dysfonctionnements dans la gestion des fonds destinés aux victimes et aux familles nécessiteuses, et a appelé le ministre à prendre des mesures pour rectifier la situation.