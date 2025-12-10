Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer

Selon les informations rapportées par L’Observateur, une pirogue transportant 89 migrants sénégalais, dont un mineur, a été interceptée au large de Nouadhibou, après sept jours d’errance en mer. Une tragédie marquée par quatre morts, dont deux ressortissants sénégalais de Touba, identifiés comme Cheikh Ndiaye et Khadim Ndiaye.







Une pirogue partie pour l’Europe, revenue avec des cadavres



Partis depuis Carrefour Diaroumé (Sédhiou), les migrants avaient été acheminés jusqu’en Gambie avant d’embarquer vers un « voyage sans retour ».

Selon L’Observateur, chacun avait versé entre 50 000 et 800 000 FCFA à un réseau de recruteurs identifiés :

• Babacar Fall,

• Yaram (sans autres précisions),

• Mandarou Dièye alias Dame,

• Yoro Bâ dit Yaram,

• Yankhoba.



Mais au bout de sept jours, les vivres manquent, l’épuisement gagne, la mer devient infernale.

C’est dans cet état d’urgence absolue que la marine mauritanienne, appuyée par la Croix-Rouge Internationale, intercepte l’embarcation à Nouadhibou.





Un récit d’horreur : comment les quatre personnes sont mortes



Les survivants livrent à L’Observateur un témoignage glaçant.

Les conditions extrêmes de navigation auraient entraîné :

• La chute dans l’eau de deux personnes, dont Khadim Ndiaye, emportées par une mer agitée.

• La mort de Cheikh Ndiaye, retrouvé sans vie après une nuit passée dans une caisse à carburant où il aurait été intoxiqué par les vapeurs.

• Une quatrième victime, décédée lors de sa prise en charge à Nouadhibou, toujours non identifiée.





Un équipage identifié, des commanditaires en fuite



L’enquête de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) permet d’identifier sept membres de l’équipage :

Alassane Ndour, Babacar Cissé, Ahmed Cissé, Cheikh Ndiaye, Mamadou Cissé, Mouhamed Sy et Daha Sonko.



Tous ont reconnu leur implication, expliquant avoir été recrutés par Babacar Fall et Yaram, les “capitaines principaux”.

Ils affirment avoir pris tour à tour les commandes de la pirogue, tentant tant bien que mal de rallier l’Europe.



Arrêtés en Mauritanie, ils n’ont toutefois pas été remis aux autorités sénégalaises.



Pendant ce temps, plusieurs recruteurs cités comme Moundarou Dièye alias Dame, Moussa Cissé, Yoro Bâ dit Yaram, Amadou Faty, Modou Ndao, Cheikh Abdou, Ibrahima et Yankhoba restent introuvables. La chasse continue.





Les rescapés remis aux autorités, les suspects devant la justice



À Rosso, 89 migrants sénégalais ont été remis au Chef de l’Antenne régionale de la DNLT.

Quant aux membres de l’équipage identifiés, ils ont été déférés ce lundi à 11 heures devant le Procureur de la République Financier du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

