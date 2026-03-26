Incident : Yango exclut définitivement un chauffeur et renforce ses mesures de sécurité


Incident : Yango exclut définitivement un chauffeur et renforce ses mesures de sécurité

La plateforme de VTC Yango a réagi à un incident impliquant l’un de ses chauffeurs, en affirmant que la sécurité des utilisateurs demeure sa priorité absolue.

Dans un communiqué, l’entreprise indique avoir exprimé son soutien à la cliente concernée et dit regretter profondément les faits.

Dès le signalement de l’incident, des mesures immédiates ont été prises. Le chauffeur incriminé a été définitivement exclu de la plateforme, conformément à la politique de tolérance zéro appliquée par l’entreprise.

Par ailleurs, Yango assure coopérer pleinement avec les autorités compétentes et se tient à leur disposition pour fournir toute information utile dans le cadre de la procédure en cours.

La plateforme rappelle également les dispositifs de sécurité mis à la disposition des utilisateurs, notamment : l’identification du chauffeur,  le partage du trajet en temps réel,  le suivi GPS, les outils d’assistance et d’alerte.

Enfin, Yango annonce le renforcement prochain de ses standards de sécurité, avec de nouvelles initiatives destinées à améliorer la qualité du service et la protection des usagers.

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Jeudi 26 Mars 2026
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