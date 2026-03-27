Macky Sall à l’ONU : « 34 pays favorables, 20 objections », un rapport de force qui reste encourageant, selon Abdou Mbow


Macky Sall à l’ONU : « 34 pays favorables, 20 objections », un rapport de force qui reste encourageant, selon Abdou Mbow
La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies continue de susciter des réactions contrastées au sein de l’Union africaine. Toutefois, elle conserve toute sa crédibilité, notamment en raison des équilibres qui se dessinent sur le continent et des enjeux diplomatiques liés au processus de désignation.

​Sur les 54 États membres de l’Union africaine, rappelle le député et membre du SEN de l’Apr, Abdou Mbow, 34 se sont dits favorables à l’adoption d’une résolution de soutien à la candidature de Macky Sall. En revanche, 20 pays ont émis une objection dans le cadre d’une procédure dite de « non-objection », qui ne leur laissait que 24 heures pour se prononcer. Un délai jugé particulièrement court par plusieurs délégations.

​Depuis, deux pays, le Liberia et l’Égypte, ont retiré leur opposition. Ce revirement pourrait renforcer la dynamique en faveur du candidat sénégalais, a souligné le parlementaire, considérant que ce rapport de force n’est pas défavorable. En effet, l’élection du prochain secrétaire général de l’ONU ne se joue pas uniquement au sein de l’Union africaine, mais également auprès des autres États membres des Nations unies et, en particulier, des membres du Conseil de sécurité, instance clé du processus de sélection.

​Un point de clarification a par ailleurs été apporté concernant la position du Sénégal. Contrairement à certaines interprétations, estime le député, le pays n’a pas officiellement objecté à la candidature de son ancien président. Il a simplement indiqué « ne pas être concerné ». Une position jugée surprenante par plusieurs acteurs, d’autant que Macky Sall avait personnellement adressé un courrier au président actuel, Diomaye Faye, pour l’informer de sa démarche.
Autres articles
Vendredi 27 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
4 avril à Thiès:

4 avril à Thiès: " Si nous réussissons Thiès, nous encourageons le président de la République à choisir une autre ville l'année prochaine"( Moussa Balla Fofana). - 27/03/2026

Relations Afrique-Chine : l’E-jicom et WITS Centre for Journalism réunissent des journalistes africains pour repenser le narratif médiatique sur la Chine

Relations Afrique-Chine : l’E-jicom et WITS Centre for Journalism réunissent des journalistes africains pour repenser le narratif médiatique sur la Chine - 27/03/2026

4 Avril 2026 : Le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye mobilise Guédiawaye pour une fête nationale réussie

4 Avril 2026 : Le préfet Ahmadou Coumba Ndiaye mobilise Guédiawaye pour une fête nationale réussie - 27/03/2026

L'Iran défie Trump et exhorte les civils au Moyen-Orient à s'éloigner des Américains

L'Iran défie Trump et exhorte les civils au Moyen-Orient à s'éloigner des Américains - 27/03/2026

Des transactions suspectes sur le pétrole avant une annonce de Trump provoquent l'indignation

Des transactions suspectes sur le pétrole avant une annonce de Trump provoquent l'indignation - 27/03/2026

Sénégal - ONU : Dakar se désolidarise de la candidature Macky Sall

Sénégal - ONU : Dakar se désolidarise de la candidature Macky Sall - 27/03/2026

Saint-Louis - Journées portes ouvertes : Les femmes greffières en communion avec les usagers

Saint-Louis - Journées portes ouvertes : Les femmes greffières en communion avec les usagers - 27/03/2026

Cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la Jeunesse : le président de la République attendu à Thiès ce lundi 30 mars

Cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la Jeunesse : le président de la République attendu à Thiès ce lundi 30 mars - 27/03/2026

Violences sur sa petite amie mannequin : L'acteur Amadou de « Bété Bété » devant le tribunal de Mbour

Violences sur sa petite amie mannequin : L'acteur Amadou de « Bété Bété » devant le tribunal de Mbour - 27/03/2026

Energie, Pétrole et Mines : Birame Soulèye Diop plaide pour une inclusion effective des femmes dans les secteurs stratég

Energie, Pétrole et Mines : Birame Soulèye Diop plaide pour une inclusion effective des femmes dans les secteurs stratég - 27/03/2026

[ Contribution] LE SÉNÉGAL ENTERRE SES FILLES SOUS LE POIDS DU SILENCE (Paul Sedar Ndiaye)

[ Contribution] LE SÉNÉGAL ENTERRE SES FILLES SOUS LE POIDS DU SILENCE (Paul Sedar Ndiaye) - 27/03/2026

04 AVRIL À MBACKÉ – Le préfet modifie le protocole en raison du Magal de Mbacké Khéwar mais la famille religieuse répugne le défilé aux alentours de la mosquée

04 AVRIL À MBACKÉ – Le préfet modifie le protocole en raison du Magal de Mbacké Khéwar mais la famille religieuse répugne le défilé aux alentours de la mosquée - 27/03/2026

Forum de Zhongguancun 2026 : la technologie au service de la stabilité mondiale

Forum de Zhongguancun 2026 : la technologie au service de la stabilité mondiale - 27/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : kader Dia «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo, qui saluait ses «performances»…les révélations choc qui secouent l’enquête

Affaire Pape Cheikh Diallo : kader Dia «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo, qui saluait ses «performances»…les révélations choc qui secouent l’enquête - 27/03/2026

Cheikh Diba détaille une levée de 721 milliards en Total Return Swap à 7 % et défend ses partenaires financiers

Cheikh Diba détaille une levée de 721 milliards en Total Return Swap à 7 % et défend ses partenaires financiers - 27/03/2026

Thiès - Rencontre avec les mères/tutrices de pupilles et les pupilles :

Thiès - Rencontre avec les mères/tutrices de pupilles et les pupilles : "Nous avons déposé un plaidoyer pour pouvoir voir comment revoir l'âge et l'emmener à 21 ans"(Fatima Mbengue - 27/03/2026

Course à l’ONU : le gouvernement des Maldives a officiellement retiré la candidature de Virginia Gamba, le PR Macky Sall gagne du terrain

Course à l’ONU : le gouvernement des Maldives a officiellement retiré la candidature de Virginia Gamba, le PR Macky Sall gagne du terrain - 26/03/2026

Fête de l’Indépendance à Thiès : Le plaidoyer de Ma Sané en faveur des artistes Thiessois

Fête de l’Indépendance à Thiès : Le plaidoyer de Ma Sané en faveur des artistes Thiessois - 26/03/2026

Indépendance Day à Thiès: Un tera-concert au menu pour boucler la boucle...

Indépendance Day à Thiès: Un tera-concert au menu pour boucler la boucle... - 26/03/2026

4 avril à Thiès- disponibilité de réceptifs pour accueillir les hôtes:

4 avril à Thiès- disponibilité de réceptifs pour accueillir les hôtes: " Thiès peut accueillir tout le Sénégal'( Saër Ndao, Gouverneur) - 26/03/2026

Sommet inaugural « Fostering the future together » : L'appel de la 1ere dame,Marie Khone Faye pour la protection des enfants

Sommet inaugural « Fostering the future together » : L'appel de la 1ere dame,Marie Khone Faye pour la protection des enfants - 26/03/2026

Visite du ministre de la Justice à la MAC de Mbour: des détenus dans tous leurs états, expriment leurs mécontentements...

Visite du ministre de la Justice à la MAC de Mbour: des détenus dans tous leurs états, expriment leurs mécontentements... - 26/03/2026

Justice- Yacine Fall à la MAC de Mbour:

Justice- Yacine Fall à la MAC de Mbour: " Ces derniers événements survenus dans certains établissements ont exposé des fragilités structurelles de notre système pénitentiaire". - 26/03/2026

TRS / Cheikh Diba balaie toute ambiguïté : « Il n’y a ni opacité, ni dissimulation, ni financement secret »

TRS / Cheikh Diba balaie toute ambiguïté : « Il n’y a ni opacité, ni dissimulation, ni financement secret » - 26/03/2026

Incident : Yango exclut définitivement un chauffeur et renforce ses mesures de sécurité

Incident : Yango exclut définitivement un chauffeur et renforce ses mesures de sécurité - 26/03/2026

À Dakar, l’association caritative Domou Sénégal mobilise 115 bénévoles et distribue près de 7 000 kits de Ndogou pour renforcer le lien social

À Dakar, l’association caritative Domou Sénégal mobilise 115 bénévoles et distribue près de 7 000 kits de Ndogou pour renforcer le lien social - 26/03/2026

Préparatifs de la fête de l’Indépendance à Thiès- allocation d'un budget par le gouvernement du Sénégal:

Préparatifs de la fête de l’Indépendance à Thiès- allocation d'un budget par le gouvernement du Sénégal: " Je ne suis pas au courant"( Babacar Diop). - 26/03/2026

Kaolack - Favoritisme dans le secteur de la ferraille : le président des exportateurs de métal du Sénégal dans tous ses états

Kaolack - Favoritisme dans le secteur de la ferraille : le président des exportateurs de métal du Sénégal dans tous ses états - 26/03/2026

Libertés et démocratie : « Ousmane Sonko risque de s’auto-effacer lui-même » ( Badara Gadiaga)

Libertés et démocratie : « Ousmane Sonko risque de s’auto-effacer lui-même » ( Badara Gadiaga) - 26/03/2026

Haute Cour de Justice : Moussa Bocar Thiam reporte sa comparution et sort l’artillerie lourde

Haute Cour de Justice : Moussa Bocar Thiam reporte sa comparution et sort l’artillerie lourde - 26/03/2026

RSS Syndication