Préparatifs de la fête de l’Indépendance à Thiès- allocation d'un budget par le gouvernement du Sénégal: " Je ne suis pas au courant"( Babacar Diop).

Lors de son face-à-face avec la presse locale de Thiès, le maire de la Ville, le Dr Babacar Diop, qui répondait aux questions de nos confrères sur une probable allocation d'un budget par le gouvernement du Sénégal relativement aux Préparatifs de la fête de l’Indépendance à Thiès, a déclaré que si cela s'avére vrai, il n'en a pas été informé. " Je ne suis pas au courant", a-t-il lancé.

Le maire d'ajouter que bien avant l'annonce de la décision de délocaliser la fête à Thiès, la ville avait déjà entamé des travaux au niveau de certains axes dont la place Mamadou Dia, l'avenue Caen, la promenade des Thiessois, l'avenue d'accés direct sur la promeande etc.

Il a toutefois précisé avoir reçu le concours du ministre des collectivités territoriales Moussa Balla Fofana dans le cadre du renforcement des équipes qui sont déployées au niveau des HLM.

Lors de ce face-à-face, Babacar Diop a rappelé avoir été l'unique maire à adresser une correspondance au chef de l’État pour la délocalisation de la présente fête de l’Indépendance à Thiès...