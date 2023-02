Nouvel Album : Didier Awadi innove avec un film court-métrage dans son album «QUAND ON REFUSE ON DIT NON»

Après l’album MADE IN AFRICA sorti en 2018, le rappeur Didier Awadi a présenté hier mercredi son 7ème album intitulé ‘’ QUAND ON REFUSE ON DIT NON’’. Aujourd’hui internationalement reconnu pour son engagement pour les musiques actuelles en Afrique, l’artiste ne cesse d’apporter du nouveau dans son style de production avec un film court-métrage sur l’esclavage transatlantique. Ce nouvel album, dont le titre est inspiré du dernier roman de l’écrivain Ahmadou Kourouma, est composé de 12 titres plus un film court-métrage. Selon Didier Awadi, le travail de cet album est le fruit de plusieurs années de recherches, d’écriture, d’observation d’une société en constant mouvement et d’analyse socio-politique limpide.