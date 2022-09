Nouveau gouvernement et choix du PR à Kaolack : Les femmes de Bby insatisfaites, demandent des mesures correctives.

Les femmes de Bby des 14 communes du département de Kaolack ont fait face à la presse cet après-midi.



Les discours sont unanimes. Il s'agit d'interpeller le président Macky Sall sur la promotion de ses responsables politiques à Kaolack en se basant sur la contribution réelle des uns et des autres.



Les femmes de Bby n'ont pas du tout apprécié le choix du PR sur une seule personne depuis 2012 par rapport à certains postes de responsabilité dans le gouvernement au détriment de ceux ou celles qui "mouillent le maillot". "Nous demandons une justice militante et la prise de mesures correctives", a lancé l'une des portes paroles, Khady Diop.



"Nous souhaitons désormais que le patron de Bby puisse porter ses choix sur d'autres leaders qui font gagner notre liste dans le département de Kaolack et pour cela nous continuerons à dénoncer le manque de considération dont nous faisons l’objet depuis plusieurs années", a ajouté madame Diack.



Elles invitent enfin le PR à promouvoir d'autres leaders au niveau des autres sphères étatiques afin de combler le gap...