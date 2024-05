Nouveau dispositif de gestion des Cantines scolaires : les 171 directeurs d’écoles de l’IA de Tamba saluent la pertinence de la plateforme SASSE !

Le Ministère de l’Éducation nationale à travers la Direction des cantine et de l’alimentation scolaire a lancé un nouveau dispositif de gestion pour l’harmonisation de système de suivi et de gestion des cantines scolaires. Cette nouvelle plateforme digitale a été créée afin de renforcer le dispositif de gestion et de suivi du programme national d’alimentation scolaire.

Ce nouvel outil dénommé SASSE (Système de Suivi de l’Alimentation Scolaire du Sénégal), intégré dans le Système d’Information du Ministère de l’Education nationale (SIMEN), permet d’avoir une cartographie exhaustive des écoles à cantine, d’assurer une disponibilité permanente des données fiables et un suivi régulier de la gestion des projets de cantines afin d’en mesurer les résultats / effets aux différents niveaux.



Le SASSE va contribuer ainsi à harmoniser les différentes interventions, renforcer et faciliter la coordination des acteurs par le niveau central. Pour une bonne connaissance du nouveau dispositif de gestion des cantines et une appropriation de la plateforme SASSE par les Directeurs et Chefs d’établissement, son déploiement au niveau école et établissement a été lancé à travers le pays.



Apres avoir déjà formé les Chargés de cantine et les planificateurs des IA et des IEF la DCAS a impliqué ces deniers dans la formation des Directeurs et Chefs d’établissement à cantine de leur circonscription scolaire.



Ces séries de rencontres ont démarré à Kédougou (IEF Kédougou et Salémata) , Tambacounda (IEF Tamba et Bakel)et Kaffrine (IEF Kaffrine et Koungueul) du 06 au 11 mai 2024. À Tambacounda (126 directeur) Bakel (16 directeurs) et Koumpentoum (29 directeurs) la session de formation a eu lieu le 09 Mai au 11 Mai 2024 et a concerné 171 directeurs d’école . Ces derniers ont unanimement salué la pertinence de l’outil qui leur permet de gagner du temps et d’avoir une meilleure lisibilité dans la gestion de leur cantine .