« Nous allons faire la connexion entre le BRT, le réseau de restructuration du transport urbain et le TER » (Mansour Faye, ministre des Transports)

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a lancé aujourd'hui un appel pour la préservation et la protection du Train express régional (TER) contre d’éventuels saccages. « L’appel de la conscience a eu lieu. Préserver le TER, c’est préserver un bien public », a dit Mansour Faye, en marge d’une visite au groupe EMG. « Nous allons faire la connexion entre le BRT, le réseau de restructuration du transport urbain et le TER », a ajouté le ministre des Transports…