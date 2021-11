« Nos deux collègues ont facilité le travail de la commission à la plénière » (Sira Ndiaye, députée)

La procédure de levée de l’immunité parlementaire des parlementaires Mamadou Sall et Boubacar Villiemmbo Biaye a pris fin ce mardi avec le vote majoritaire de tous les députés. Seul était présent le dernier nommé.



La plénière a salué l’esprit coopératif des deux mis en cause qui ont reconnu que c’est par cette voie les privant de leur immunité parlementaire qu’ils peuvent faire face à la justice et s’expliquer sur cette affaire supposée de trafic de passeports diplomatiques.



Après la lecture du rapport recommandant aux parlementaires de lever l’immunité parlementaire, la secrétaire élue, Sira Ndiaye salue la démarche de ses collègues mais, réaffirme la position de l’assemblée qui est loin de jouer au juge mais de faciliter la procédure pour clarifier cette affaire.