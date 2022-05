Non-respect du protocole d'accord : les enseignants décident d'ester en justice contee la direction de la solde.

Suite au non-respect du protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal, le Cusems et Saemss pointent du doigt la direction de la solde et le Ministre chargé des finances, Abdoulaye Daouda Diallo. Ils ont décidé de porter plainte et l'ont fait savoir lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 25 mai 2022, pour alerter l'opinion nationale.

Selon eux, dans un pays de droit, l'éducation est la priorité, mais l'État n'est pas conscient de ces enjeux.



« Nous allons porter plainte contre la direction de la solde, parce qu'elle n'a pas respecté les accords de notre protocole », a décliné le secrétaire général adjoint du Saemss, El Hadj Malick Youm...