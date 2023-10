Non-respect de la réglementation dans le secteur : La fédération des boulangers du Sénégal n’écarte pas une augmentation du prix du pain

En conférence de presse ce matin, les boulangers regroupés au sein de la la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) ont menace de mettre leurs stratégies en exécution face à la situation chaotique qu’ils ont décrit. Ils ont noté la « situation catastrophique du secteur avec la hausse des intrants , de l’électricité , du diesel , etc… ».







Aussi, ils ont fustigé la non-application de la règlementation et ses conséquences sur le Prix et Poids du Pain. Pour la fédération des boulangers du Sénégal, « il faut une solution alternative et urgente pour atténuer cette crise ».







« Nous constatons simplement une application sélective au détriment des boulangers. En ce moment, c’est l’anarchie totale. Car la vente du pain à l’intérieur des boutiques de quartier sans respect des normes d'hygiène qui persiste, la livraison du pain dans des pousses -pousses, des sacs en bandoulières, des voitures non conformes aux exigences réglementaires, persiste. En plus de cela, il y’a une impunité totale de certains boulangers et livreurs qui estiment que la règlementation ne sera jamais effective dans ce pays » énumèrent-ils.





Au terme de la conférence de presse, la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal et Le regroupement des Boulangers du Sénégal annoncent qu’ils entreront en conclave avec les différents responsables régionaux, afin de statuer sur la conduite à suivre si les autorités ne répondent pas à temps à nos revendications. Un mot d’ordre sanctionnera la fin des travaux et toutes les options sont à prévoir.