Non-candidature de Macky / Serigne Mame Cheikh Mbacké de l’AIS parle de décision patriotique et de bénédiction religieuse.

Les réactions continuent de fuser suite à l’engagement pris par SE Macky Sall de ne pas briguer un nouveau mandat. Celle de l’AIS, relayée par son Président Serigne Mame Cheikh Mbacké, parle de « décision historique, patriotique et républicaine qui témoigne de la volonté du Chef de l'État de préserver la paix et la stabilité du pays. » Le chef religieux estime que ce choix est hautement salutaire et témoigne de notre ancrage démocratique. »

Serigne Mame Chekh Mbacké Khadim Awa Bâ de préciser que cet acte prouve à suffisance que « le Sénégal est un pays béni par ses illustres guides religieux qui ont toujours prôné la paix et la fraternité dans notre cher Sénégal ».