Dalifort : un dealer mord un policier et attaque au tesson… Deux policiers évacués

La scène, digne d’un film d’action, s’est déroulée dans la nuit du samedi 21 février à Dalifort, quartier Darou Salam. Selon L’Observateur, une mission d’interpellation menée par la Brigade de recherches de Pikine a viré à l’affrontement brutal avec un suspect déterminé à échapper à la police, quitte à en découdre physiquement.



Une opération après plusieurs jours de filature



Il est 22 heures lorsque les enquêteurs prennent la direction de ce secteur situé non loin de la Sogas (ex-Seras). Dans leur viseur : A.K., 27 ans, mécanicien de façade, mais soupçonné d’être un revendeur actif de chanvre indien.



D’après L’Observateur, les policiers avaient multiplié les surveillances discrètes avant de décider de passer à l’action aux abords du garage où opérait le suspect.



Mais à leur arrivée, le jeune homme flaire le danger. Il reconnaît les limiers et tente de se fondre dans la pénombre pour fuir.



Morsure et tesson de bouteille



Un premier agent, identifié sous les initiales I.D., parvient à le rattraper. C’est à ce moment que la situation dégénère.



Dans un geste désespéré, le suspect se jette sur la main du policier et le mord violemment à la première phalange du majeur droit. Malgré la douleur, l’agent ne lâche pas prise.



Un second policier, G.S., intervient pour prêter main forte. Mais A.K., de plus en plus agité, plonge la main dans sa poche et brandit un tesson de bouteille comme une arme.



En reculant brusquement pour éviter le coup, G.S. heurte la carcasse d’un vieux camion stationné à proximité et se blesse.



Après une lutte acharnée, le suspect est finalement maîtrisé.



Treize cornets de chanvre découverts



La fouille révèle treize cornets de chanvre indien soigneusement dissimulés dans les poches du mécanicien-dealer.



Conduit au commissariat, A.K. nie être propriétaire de la drogue malgré la flagrance. Il reconnaît toutefois avoir mordu l’agent, affirmant l’avoir pris pour un agresseur en raison de l’heure tardive et de l’insécurité dans ce secteur proche des abattoirs — une version jugée peu crédible par les enquêteurs, rapporte L’Observateur.



Deux policiers évacués



Les deux agents blessés ont été pris en charge.

• G.S. a reçu des soins au centre de santé Baye Talla Diop de Pikine.

• I.D., plus sérieusement touché à la main, a été transféré à l’hôpital de Thiaroye, situé dans l’enceinte du camp militaire.



Placée en garde à vue, A.K. sera déféré ce lundi 23 février 2026 au parquet. Il devra répondre de détention et trafic de stupéfiants, coups et blessures volontaires sur agents dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de rébellion.