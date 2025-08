Nioro : Un accident entre un camion et un minicar fait 4 morts et 21 blessés

Un grave accident s’est produit ce vendredi vers 4 heures du matin sur la RN4, à Ndiba Ndiayène, dans le département de Nioro du Rip. Une violente collision entre un camion et un minicar a causé la mort de quatre personnes sur le coup et fait 21 blessés, dont 12 dans un état grave.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux pour prendre en charge les blessés et transporter les corps sans vie à la morgue du centre de santé de Nioro du Rip.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de ce drame.