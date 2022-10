Nioro / Méga-meeting de "Sargal" aux populations : Aly Mané réussit une véritable démonstration de force.





Élus locaux, responsables politiques de Benno Bokk Yakaar etc, s'étaient tous donné rendez-vous à la grande place publique de Nioro pour remercier la population d'avoir permis à la liste de Bby et au président Macky Sall de gagner largement dans ce département.



Le président du Conseil départemental, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, en a profité pour une faire une véritable démonstration de force en mobilisant une bonne partie de la population du département de Nioro et celle de la région de Kaolack.



Les militants et responsables socialistes ont tous dénoncé la reconduction jugée " injuste" et " arbitraire" du ministre Serigne Mbaye Thiam dans ce nouveau gouvernement.



Aly Mané a par ailleurs remercié le président de la République de lui accorder sa confiance pour présider aux destinées du Conseil départemental de Nioro et de représenter les populations à la 14ème législature. Il s'est félicité du soutien de l'ensemble des acteurs politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, des populations, notamment les jeunes et les femmes...