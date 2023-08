Niger: les putschistes riposteront "immédiatement" à "toute agression" de la Cédéao

Les putschistes au Niger ont annoncé qu'ils riposteront "immédiatement" en cas d'"agression ou tentative d'agression" contre leur pays par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), trois jours avant la fin de l'ultimatum décrété par l'organisation pour un retour à l'ordre constitutionnel.



"La Cédéao étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'Etat du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des Forces de défense et de sécurité nigériennes sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus", a déclaré un des putschistes, faisant allusion au Burkina Faso et au Mali.