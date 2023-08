Niger: les putschistes dénoncent des accords militaires conclus avec la France

Les putschistes au Niger ont déclaré jeudi soir dénoncer plusieurs accords militaires conclus avec la France, qui concernent notamment le "stationnement" du détachement français et le "statut" des militaires présents dans le cadre de la lutte antijihadiste, dans un communiqué lu à la télévision nationale.



"Face à l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation" du Niger, "le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, militaires au pouvoir), décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet Etat", a déclaré un des putschistes.