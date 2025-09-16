Niger: 22 villageois tués par des "hommes armés" dans l'ouest

Vingt-deux villageois ont été tués lundi au Niger dans des attaques menées par des "hommes armés" circulant à motos dans la région de Tillabéri (ouest), proche du Mali, ont rapporté mardi des sources locales.



Dans la matinée, "des hommes armés" à moto "ont ouvert le feu sur des villageois" dans la localité de Takoubatt, pendant une cérémonie de baptême, tuant 15 personnes, a indiqué à l'AFP un résident de la commune voisine de Tondikiwindi. "Après, les assaillants se sont rendus dans les alentours de Takoubatt où ils ont tué sept autres personnes", a précisé cette source. Un bilan confirmé par le média local ElmaestroTV.

