Ngoundiane : Pour la prochaine rentrée des classes 2022-2023, la Municipalité innove encore en dotant les élèves de bus de transport gratuit…

Comme à l'accoutumée, la municipalité de Ngoundiane (Thiès) met les apprenants dans les dispositions requises pour leur permettre de démarrer l'année correctement et sans contrainte.



Cette initiative entre en droite ligne du concept "Ubi tey, Jang tey" et permet surtout de régler la problématique du respect du quantum horaire. Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Pape Amadou Niang, "nous avons constaté que les enfants perdent beaucoup d'heures. Le quantum horaire est estimé à 900 heures et nous avons remarqué que le Sénégal n'arrive même pas à faire 700 heures ce qui peut être un frein pour l'éducation. Car, la connaissance qui devrait être acquise par l'élève dans cette durée va diminuer. D'où les raisons du phénomène "Ubi tey, Jang tey" pour qu'ils puissent se rattraper. Ce qui contribue à notre programme d'équité, riche ou pas, ils vont s'en servir." Il en a profité pour remercier l’équipe municipale dirigée par le Maire Mbaye Dione qui a fait de l'éducation une de ses priorités pour le développement de sa commune." L'accompagnement des fournitures scolaires en quantité suffisante et en qualité selon les besoins exprimés par les Directeurs d’école pour une valeur de quinze millions (15.000.000) francs CFA et autres participe également à notre travail d'équité pour tous les enfants. Tous ces efforts fournis, c'est pour avoir de bons résultats. L'année dernière on était à 52%. Cette année on en est à 70% à Ngoundiane. Scientifiquement, on doit savoir comment aider les élèves pour avoir de bons résultats et surtout dans la stabilité", a-t-il précisé.



Le 2ème adjoint au maire de Ngoundiane, Mbaye Sarr, est d'avis que Ngoundiane doit avoir les meilleurs résultats de la région. "Nous voulons que Ngoundiane ait 100% aux prochains examens. Nous voulons que l'élite de Ngoundiane se distingue à travers les concours dans les grandes école et partout ailleurs au Sénégal. Celui qui sème, veut récolter", a-t-il déclaré. Il a invité également les apprenants à s'approprier le concept "Uby tay, Jang Tey."



"On lance un appel aux élèves à venir en masse débuter les cours. On a fini de désinfecter et de désherber toutes les écoles et postes de santé pour une valeur de trois millions (3.000.000) francs CFA. Il nous reste seulement deux écoles", a-t-il fait savoir, avant de signaler une grande innovation de la municipalité cette année 2022-2023. "La particularité de Ngoundiane est que cette année, le maire a mis à la disposition des élèves, deux bus gratuitement pour appuyer les parents sur les frais de transport des apprenants pendant l'année scolaire", a-t-il déclaré...