Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a frappé un grand coup ce 22 septembre 2025 en interpellant un individu à Ngor, en possession de 37 pierres de crack et d’une demi-boulette de cocaïne, a appris Libération.



Selon les informations recueillies, l’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure dans la zone de Ngor.

Les agents ont alors tendu une souricière au rond-point du casino du Cap-Vert, où le suspect a été repéré et arrêté.



Une fouille de sécurité minutieuse a permis de découvrir et de saisir non seulement les stupéfiants, mais également une somme d’argent liquide, dont le montant n’a pas été précisé mais qui serait issu du trafic.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et détention de drogue en vue de trafic, en attendant son déferrement devant le parquet.

