Ngaye Mékhé - Conférence religieuse du mouvement "Song Daan" : 17 femmes de développement données en exemple

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, coïncidant cette année avec le mois de Ramadan, le mouvement "Song Daan", dirigé par M. Mor Diop, a organisé hier une conférence religieuse à Ngaye Mékhé intitulée "Yoor Yooru Seydina Mouhamed".



Cette conférence, placée sous le thème "La femme, garante de l'empirisme dans la maison", a été l'occasion de mettre à l'honneur plusieurs femmes pour leurs contributions exceptionnelles à la communauté à travers leurs activités économiques et sociales. Au total, 17 femmes, dont la majorité à titre posthume, ont été distinguées lors de cette cérémonie. L'objectif était de célébrer leurs réalisations et d'inspirer les générations futures.



Le président du mouvement "Song Daan", M. Mor Diop, a profité de cette occasion pour plaider en faveur des femmes de la région, particulièrement celles actives dans le secteur de l'artisanat, notamment le tissage, la tannerie et les activités connexes. Il a appelé l'État à renforcer son soutien à ces femmes dans leurs activités génératrices de revenus. M. Diop a également rappelé que l'objectif du mouvement est de fédérer l'ensemble des groupements de femmes existants afin de favoriser leur autonomisation.



La conférence a été animée par le professeur Madiama Fall, tandis que l'imam Abdoulaye Djité a assuré le rôle de modérateur.