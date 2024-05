Nestlé Sénégal/ Élections des délégués du personnel: Les différentes parties ont finalement trouvé un terrain d'entente

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le collège des délégués du personnel, est revenu sur le dénouement de l'affaire qui a secoué dernièrement la boîte. " Le collège des délégués du personnel et la direction de Nestlé Sénégal se sont retrouvés ce lundi 13 mai 2024 devant l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, pour une séance d’explications sur le processus d’organisation des élections des délégués du personnel de ladite société, pour lesquelles un procès-verbal de carence a été établi en date du 06 mai 2024 par l’inspection du travail, et qui a fait l’objet de vive polémique".



À l'en croire, " après des échanges sur le déroulement du processus en question, les deux parties sont parvenues à dissiper leurs malentendus, en s’inscrivant dans une logique de négociation en vue de favoriser un climat social apaisé. Sur ce fait, la partie - travailleur se désole de la situation à laquelle ces incompréhensions ont conduit, et considérant Nestlé comme un modèle d’entreprise multinationale au Sénégal".



" Le Collège des délégués du personnel se dit satisfait de la rencontre, remercie l’Inspecteur régional et son staff sur son éclairage et la disponibilité dont ils ont fait montre dans la conduite de cette rencontre. Il espère trouver une solution durable aux fortes attentes des travailleurs dans des délais requis et s’engage par ailleurs au respect des dispositions légales, tout en privilégiant les canaux de communication les mieux appropriés pour un dialogue social constructif avec la Direction de Nestlé Sénégal".