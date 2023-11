Nécrologie - Sokhna Gad Bousso, fille de Serigne Mbacké Bousso n’est plus !

Une grosse perte pour la communauté mouride. Sokhna Gad Bousso, fille de Sokhna Moumy Mbacké bintu Khadim Rassoul et de Serigne Mbacké Bousso, grand érudit de l’Islam , a tiré sa révérence. La disparue faisait partie des petites-filles de Serigne Touba les plus âgées.



Très aimée de la communauté mouride eu égard à ce qu’elle représentait au sein de la famille Mbacké et Bousso, son inhumation à Guédé a rassemblé l’essentiel des sommités religieuses de Touba dont Serigne Sidy Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad Mbacké expressément dépêché par le Khalife Général des Mourides.



Elle a passé toute sa vie à Dioumada dans les champs aux côtés de Serigne Abdou Aziz Bara Mbcaké qui fut son époux.