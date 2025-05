Nécrologie : Chérif Aziz Fall Tilala vient de perdre sa mère

La communauté Mouride, Tidiane et la Médina sont en deuil suite au rappel à Dieu de Sokhna Kiné Sarr, le lundi 5 mai 2025. C'est avec un grand chagrin que la nouvelle a été divulguée par sa famille, relayée en particulier par Baye Aziz Tilala.



Sokhna Kiné Sarr est la fille de Sokhna Khady Sy Babacar, qui vivait à la rue 15 de la Médina, et du respecté Serigne Abdourahmane Sarr.



Elle était également la petite-fille de Serigne Babacar Sy (rta), héritant d'une lignée qui témoigne de son enracinement profond dans la tradition spirituelle et religieuse sénégalaise.



La défunte a laissé un profond héritage spirituel et familial, étant la mère de diverses personnalités célèbres, y compris Serigne Abdoul Aziz Fall Tilala, Sokhna Khady Fall Tilala, Sokhna Astou Sy et Sokhna Aïda Sy. Son départ laisse un vide considérable pour ses proches, mais aussi pour la communauté spirituelle sénégalaise à laquelle elle était fortement connectée par ses liens de parenté et son dévouement discret.







La levée du corps suivie de l’inhumation est prévue ce mardi 6 mai 2025 à partir de 9h à Tivaouane.



Dakaractu exprime ses profondes sympathies à l'ensemble de la famille. Puisse le Seigneur l'accueillir dans son incommensurable miséricorde!