Ndiaw Bambaly (Kaffrine) : Les habitants manifestent pour de meilleures conditions de vie

Les habitants de Ndiaw Bambaly, dans la commune de Diamagadio (département de Kaffrine), ont battu le macadam hier, manifestant dans les rues de leur village pour dénoncer leurs conditions de vie précaires.



Portant des brassards rouges, banderoles et pancartes, les manifestants ont exprimé leur exaspération face au manque d'infrastructures essentielles. "Les routes sont périlleuses, cahotiques, personne ne peut passer surtout l'hivernage. Aussi, en un certain moment, l'eau submerge le pont. Nous avons interpellé tous les régimes qui se sont succédé pour trouver une solution au niveau du pont, mais jusqu'à présent rien n'est encore fait alors que c'est la seule voie où transite l'économie de la zone. Même pour évacuer nos malades, c'est tout un problème surtout pendant l'hivernage. Les ambulances sont toutes tombées en panne à cause des mauvaises routes. Aussi, depuis 4 ans, le CEM est logé à l'école élémentaire. Ce qui est plus grave, c'est nous les villageois qui avons confectionné les tables-bancs. Vraiment nous sommes fatigués", a déploré Docteur Mbaye Dieng, porte-parole du jour.



À cela s'ajoutent des problèmes liés à l'électricité et à l'eau. Par cette manifestation pacifique, les habitants espèrent attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur situation. "On se demande dans quel État sommes-nous ? Faisons-nous partie du Sénégal ? Nous sommes laissés aux oubliettes alors qu'un pays ne peut pas se développer sans son monde rural", a ajouté Dr Mbaye Dieng.



Les habitants de Ndiaw Bambaly promettent de poursuivre la lutte tant que leurs revendications ne sont pas prises en charge.