Naufrage d'une pirogue au large de la Mauritanie / La commune de Kaolack touchée : Deux jeunes d'une même famille font partie des victimes.

Il s'agit de Cissé Dia Mbaye et Pape Mor Mbaye. Les deux frères du quartier Abattoirs Djioloffène, dont leur défunt père El Hadj Seydou Mbaye était le délégué de quartier, ont péri dans les eaux en voulant rejoindre l'Eldorado. Leurs corps ont été identifiés par un proche qui travaille à l'ambassade du Sénégal en Mauritanie.



À rappeler que le naufrage a provisoirement fait 62 victimes, alors que 85 survivants sont pris en charge par les autorités mauritaniennes, l'Oim et le HCR à Nouadhibou. Selon les infos de Dakaractu, la majorité des victimes de ce drame est originaire de la Gambie d'où l'embarcation de fortune est partie avec à son bord entre 150 et 180 passagers.



Nous y reviendrons...