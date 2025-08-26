NOYADE À DIOURBEL/ Ousseynou Diagne dit « Ouzin » retrouvé mort dans un bassin après les fortes pluies

La ville de Diourbel, récemment frappée par de fortes précipitations, est sous le choc après la découverte du corps sans vie d’Ousseynou Diagne, connu sous le surnom de « Ouzin ». L’homme, âgé d’un peu moins de cinquante ans, aurait trouvé la mort ce mardi aux environs de 13 heures, après avoir chuté dans un bassin situé derrière le Centre départemental d’éducation physique et sportive (CDEPS).



Selon les premiers témoignages recueillis sur place, la victime s’était rendue sur les lieux pour pêcher. C’est dans ce contexte que le drame se serait produit, alors que les eaux de pluie avaient envahi une grande partie du quartier.



Les secours ont retrouvé le corps dans une zone particulièrement touchée par les intempéries. La nouvelle a plongé sa famille et les habitants du quartier dans une profonde tristesse.



Ce tragique événement relance les inquiétudes sur les risques liés aux bassins non sécurisés et à l’absence d’infrastructures d’évacuation efficaces dans les zones urbaines.