NOUVEAU GOUVERNEMENT / « La Convention du Baol », à travers son Président Pape Fall, félicite les 4 ministres ressortissants du Baol.

« La Convention du Baol » n’a pas tardé à se réjouir de la présence de 04 fils du Baol dans le nouveau Gouvernement du Président Macky Sall.

Dans une déclaration officielle publiée à l’intention des Sénégalais, la structure, par la voie de son Président Pape Fall, a tenu « à féliciter chaleureusement quatre brillants ressortissants de la région de Diourbel à savoir :



- Mme Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé



- Gallo Bâ, haut fonctionnaire sorti de l’ENA et nouveau ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public de la République du Sénégal



- Fatou Diané, économiste titulaire d’un DEA, et nouvelle ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants de la République du Sénégal



- Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission communication du Grand Magal de Touba et ministre conseiller du Président de la République ».



Pape Fall de remercier, dans la foulée, et de manière « chaleureuse » le Président de la République, SEM Macky Sall, ainsi que son nouveau Premier ministre M. Amadou Bâ, « pour avoir porté leur choix sur ces brillants ressortissants de leur terroir. Leurs parcours élogieux, empreints de patriotisme, peuvent laisser optimistes, car ils ont les compétences requises pour relever les défis de l’heure ».



