Mutuelle de santé : le CUSEMS et le collectif d’adhérents de la MSAE tirent et dénoncent la mauvaise gestion de la société

Crée en 2003, la MSAE est une association laïque, apolitique, à but non lucratif, démocratique et solidaire ouverte à toutes les agences de l’État et qui a pour objectif de mener, dans l’intérêt de ses adhérents et de leurs familles, des actions de prévoyance et d’entraide pour leur faciliter l’accès aux soins de santé. Le Cusems et le collectif d’adhérents dénoncent la mauvaise gouvernance des mutuelles et les dérives de la gestion de Babacar Ngom et de son équipe.



Selon Abdoulaye Ndoye, le MSAE a construit un siège sur quatre étages +terrasse d’un montant de 560 354 200 FCFA. Un pourcentage de 196% du montant initial du contrat de 285 955 750 FCFA. Avant d’ajouter que le magistrat Babacar Ngom a acheté un terrain de trois hectares à 300 millions de francs CFA, donc le bureau exécutif démis de ses fonctions par le CA extraordinaire a assigné le comité en justice pour un détournement supposé de 300 millions de francs CFA. Le Cusems alerte et appelle le président de la République Macky Sall à prendre en charge personnellement ce dossier afin de remettre en ordre la société de MSAE...