Musique : Cheikh Ibra Fam célèbre le savoir dans "Xam Xam", premier single de son prochain album "Adouna"

Le mot "Xam Xam", qui signifie "connaissance" en wolof, donne le ton : la chanson n’est pas qu’un simple hommage, mais une déclaration d’intention. « La connaissance, si tu l’as, tu as tout », chante-t-il, avec cette ferveur qui mêle spiritualité, introspection et espoir collectif.

Musicalement, le titre est un métissage fluide entre zouk caribéen, kizomba angolaise, touches de kora mandingue et soul ouest-africaine. On y retrouve Coly Cissé à la guitare et à la basse, Ansoumane à la kora, Jacob Edgar à la trompette, et Hakim Abdulsamad (connu pour ses collaborations avec The Boys et Akon) à la production.



Le clip de Xam Xam, tourné à Saint-Louis du Sénégal, renforce le message du morceau. Dans cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la caméra suit les visages, les gestes et les lieux où le savoir circule : dans les écoles coraniques, dans les rues, dans les récits des anciens. Chaque image célèbre la transmission intergénérationnelle et la richesse des savoirs populaires.



Élevé dans une famille où l’art et la parole occupaient une place centrale, nourri aussi bien des spirituals des Kourels que des harmonies d’Orchestra Aragón ou de la voix d’Otis Redding, "Freestyle" son ancien nom d'artiste, Cheikh Ibra Fam a grandi entre traditions et modernité. Son parcours l’a mené des premières chansons chantées sous la douche à Mbour, jusqu’aux scènes internationales avec le mythique Orchestra Baobab, avant de tracer aujourd’hui sa propre voie.



Avec Xam Xam, il ne s'agit pas seulement de musique. Cheikh Ibra Fam, fervent adepte de la tradition Baye Fall, porte une vision du monde empreinte de paix, de tolérance et de quête de soi. Son art est un pont entre les cultures, un miroir des sociétés, et un appel à l’action.



L’album Adouna s’annonce comme une fresque musicale autour de grands thèmes universels : migration, amour, foi et quête de sens. En attendant sa sortie à l’automne prochain, Cheikh Ibra Fam s’apprête à entamer une tournée mondiale qui portera haut son message de mémoire, de transmission et de transformation.



Cheikh Ibra Fam ne chante pas seulement pour être écouté. Il chante pour que l’on comprenne, que l’on apprenne, et surtout, que l’on se souvienne.