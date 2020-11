Musique : Après 30 ans de compagnonnage, l’Afsud met un terme à sa collaboration avec le chanteur Omar Pène.

L’Amicale des Fans Club du Super Diamono (Afsud) a mis un terme à sa collaboration avec le chanteur Omar Pène ce samedi 14 novembre 2020. Ce, suite à des agissements de Ousmane Faye, manager dudit chanteur. À en croire l’Afsud, ce dernier a pour « seul objectif la recherche du profit au détriment de Omar Pène. Il est en train de détruire Omar Pène et le Super Diamono et a retiré la date du 24 décembre 2020 réservée exclusivement à l'Afsud Sénégal pour la vendre à un groupe de personnes mal intentionnées se réclamant de Afsud solidaire, un groupe appuyé par Ousmane Faye et créé dans le seul but de détruire Afsud», explique Mame Thierno Fall, président de ladite amicale.



Face à la presse, l'amicale a déploré «les négociations en coulisses pour faire revenir Dembel Diop, l'ancien bassiste du Super Diamono, qui avait quitté le groupe non sans avoir traité Omar Pène de tous les noms d'oiseaux dans la presse. Ce retour n'est pas sans conséquence dans le groupe du Super Diamono 4G car, Ousmane Faye a l'intention de sacrifier le jeune Chef d'orchestre en la personne de Papis Ba. »



Ainsi, l'Afsud se dit aujourd'hui trahie. « Notre compagnonnage avec Omar Pène date de plus de 30 ans. Des années durant lesquelles nous avons toujours été présents et fidèles à ses côtés. Nous lui avons démarché des contrats, trouvé des partenaires et des sponsors sans contrepartie. Notre seule ambition est de promouvoir sa musique en le rendant toujours présent sur la scène musicale. Malheureusement son manager voit en Afsud un obstacle et un frein à son plan diabolique d'isoler Omar Pène et de détruire sa carrière », se désole Mame Thierno Fall. Et d’ajouter : «C'est la raison pour laquelle, nous Afsud décidons à compter de ce samedi 14 novembre 2020 de mettre un terme à notre collaboration avec Omar Pène. Nous restons toujours des fans de la musique du Super Diamono et continuerons à œuvrer dans la santé, l'éducation et le social sous une appellation différente de Afsud... »