Mozambique vs Senegal : Le onze de depart des Lions avec la première titularisation de Moussa Niakhaté !

Aliou Cissè vient de dévoiler son équipe our le match retour coutre le Mozambique, ce mardi à 16h00 gmt, au Stade national Zimpeto. Un onze type qui ressemble à 80% à celui aligné vendredi dernier lors du match aller (5-1) à Dakar. En effet, seuls Moussa Niakhaté aligné sur le côté gauche à la place de Abdallah Ndour et Pathé Ciss qui remplace Nampalys Mendy, intégrent le onze. Pour le reste El Tactico reste sur du classique avec notamment son trio offensif, Sadio Manè, Boulaye Dia et Ilimane NDiaye…