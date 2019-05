Mouvement citoyen : La criminalité dans la société sénégalaise diagnostiquée…

Le mouvement citoyen du professeur Penda Mbow et d’autres organisations de la société était au WARC (Centre ouest africain de recherche), ce 29 mai. Le mouvement était en conférence sur un thème qui touche particulièrement l’actualité de ces derniers jours : « La criminalité dans la société sénégalaise actuelle ».

L’objet de cette rencontre était, en effet, d’analyser la situation et aussi essayer d’apporter des solutions à ces phénomènes. Selon le professeur Penda Mbow, l’actualité récente est émaillée de plusieurs meurtres, d’assassinats et de viols et c’est ce qui explique leur rassemblement afin de se pencher sur des questions comme l’applicabilité la peine de mort, entres autres sujets débattus.