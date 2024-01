Moussa Niakhaté : « j’ai pris un coup à la cheville… »

Plus de peurs que de mal. Le solide défenseur central des Lions ne souffrirait que d’une légère douleur à la cheville, suite à un coup reçu lors de la rencontre contre la Gambie ce lundi, (première journée de la CAN 2024, groupe C.) Une nouvelle rassurante après sa sortie en boitillant, à la 81e minute, remplacé par Abdoulaye Seck. On devrait le retrouver pour la prochaine sortie des Lions le vendredi 19 janvier face au Cameroun.