Mouhamed El Habib Samb : ' Je réitère la demande pour que soient sanctionnés tous les responsables de la mort de Fallou Sène '

En visite à Patar, le secrétaire général du cadre de concertation libéral a réitéré devant le père de Fallou Sène, étudiant tué à Saint-Louis lors d'une grève à l'Université Gaston Berger, sa volonté de continuer à demander que soient radiées toutes les personnes qui ont une responsabilité directe ou indirecte dans cette affaire. Mouhamed El Habib Samb, qui se prévaut de plus d'une quinzaine d'années de médiation entre acteurs des Universités, d'estimer scandaleux certains comportements, avant de souhaiter un retour au calme. '' Je demande aux étudiants d'apaiser leurs cœurs et de regagner les amphithéâtres. Je suis venu dire à la famille éplorée que le Président et son Premier ministre ne manqueront pas de leur présenter leurs condoléances. Tout le monde s'incline devant la mémoire du jeune Fallou Sène. Le Président est très touché par cette tragédie. J'ai été le premier à demander que soient radiés tous les responsables. Toutes les personnes impliquées dans cette barbarie doivent être mis au gnouf et les autres limogés... ''



Mouhamed Samb de promettre à la jeunesse de Patar de démarcher des financements pour elle avant de prendre congé de la famille Sène.