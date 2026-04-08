Motsepe à Dakar : " Zéro corruption et unité totale", la CAF durcit le ton pour refonder le football africain

En visite officielle à Dakar ce mercredi 8 avril 2026, le président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, a livré un message fort lors de sa conférence face à la presse sénégalaise, "le football africain doit entrer dans une nouvelle ère fondée sur la transparence, l’équité et l’unité". Après une rencontre jugée " fructueuse et prolongée" avec le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, le dirigeant sud africain a salué l’engagement des autorités et des acteurs locaux, tout en rendant hommage au peuple sénégalais, " profondément lié à la passion du football".







Dans un discours sans détour, Motsepe a insisté sur la nécessité d’une gouvernance irréprochable. " Nous voulons zéro corruption", a-t-il martelé, affirmant que les règles de la CAF sont désormais strictement alignées sur celles de la FIFA. Il a également annoncé des réformes en cours pour renforcer la crédibilité des décisions arbitrales et garantir une gestion équitable entre les 54 associations membres.







Au delà des réformes, le président de la CAF a lancé un appel vibrant à l’unité : " Nous devons travailler main dans la main pour développer le football africain." Évoquant ses prochaines étapes, notamment une visite au Maroc et un message adressé au roi Mohammed VI, Motsepe a insisté sur une ambition commune : bâtir un football africain compétitif et respecté à l’échelle mondiale, notamment en vue des grandes échéances internationales à venir.







Marqué par sa visite de l’île de Gorée, haut lieu de mémoire, Motsepe a également livré une réflexion plus personnelle, évoquant un souvenir avec Nelson Mandela. Ce passage symbolique, selon lui, rappelle l’urgence de renforcer la solidarité entre les nations africaines.

